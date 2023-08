Deputado Estadual Antonio Vaz já fez mais de 1000 indicações na Assembleia Legislativa do MS e também foi o deputado que mais apresentou projetos.

O Deputado estadual do Mato Grosso do Sul pelo Republicanos, Antonio Vaz, agora em seu segundo mandato, reeleito com 19.395 votos, já apresentou mais de 1000 indicações desde que assumiu a cadeira na Assembleia Legislativa, e no seu primeiro mandato foi considerado o deputado recordista de projetos, o parlamentar que mais apresentou PL na ALMS.

“Tenho trabalhado muito, principalmente na área da saúde, apresentando mais de 100 projetos de lei. Atualmente, sou recordista de projetos de leis apresentados na Assembleia Legislativa, sou o deputado estadual que mais deu entrada em projetos, nas áreas da saúde, da defesa das mulheres, da defesa dos idosos, da defesa dos animais, do esporte, então, nós abrangemos aí todas as áreas, trabalhamos bastante, temos ajudado muito a população sul-mato-grossense”, garantiu o deputado estadual.

Vaz reafirma o compromisso de continuar com o mesmo empenho nesse segundo semestre. “Vejo a minha reeleição como um reconhecimento da população ao trabalho que estou realizando e, se Deus quiser, vamos continuar realizando esse trabalho com mais força ainda para ajudar as pessoas. O trabalho do parlamentar é isso, ajudar o Estado, ajudar as pessoas, pois, se a gente não fizer isso, então, nosso mandato não valeu nada. Nós temos de trabalhar para ajudar as pessoas” reforçou.