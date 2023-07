Deputado estadual Antonio Vaz propõe instituir o “Prêmio Estudante Nota Dez” na rede de ensino do Estado

Em busca de promover a melhoria da aprendizagem e valorizar o desempenho dos estudantes das escolas da rede estadual, o deputado estadual Antonio Vaz apresentou uma indicação ao governo do estado para a realização de um estudo de viabilidade visando a instituição do “Prêmio Estudante Nota Dez”. A proposta visa incentivar os alunos a se destacarem academicamente ao longo do ano letivo e fortalecer o reconhecimento dos esforços na busca por um ensino de qualidade.

Reconhecendo a importância de incentivar e valorizar o desempenho dos estudantes, o deputado propôs a realização de um estudo de viabilidade para a criação do Prêmio Estudante Nota Dez. O projeto de lei, caso viável, será voltado para a rede de ensino do Estado e tem como objetivo incentivar os estudantes da rede pública estadual a desenvolver suas potencialidades mediante estímulos que propiciem melhoria do processo ensino-aprendizagem, alinhada com as políticas públicas ora implementadas em prol da melhoria da educação pública da rede estadual de ensino de Mato Grosso do Sul

O Prêmio Estudante Nota Dez seria destinado aos estudantes que se destacarem ao longo do ano letivo, levando em consideração critérios como notas, frequência, participação em atividades extracurriculares e envolvimento na comunidade escolar. Dentre as ações estimuladoras está prevista a premiação por mérito. Essa medida visa a melhoria do ensino público e a redução dos índices de retenção, bem como a permanência na escola, a sociabilidade acadêmica, a inclusão no mundo da tecnologia da informação e comunicação, o aumento dos índices de aprovação em avaliações internas e externas, dentre outras. Além de incentivar o empenho dos estudantes, o prêmio também busca promover a competição saudável entre os alunos, estimulando a busca pela superação e pelo sucesso educacional.

Segundo o deputado Antonio Vaz, a implementação do Prêmio Estudante Nota Dez fortalecerá a valorização da educação e contribuirá para elevar o nível de aprendizado na rede estadual de ensino. “Reconhecer e valorizar o esforço e dedicação dos alunos é fundamental para incentivar a busca pelo conhecimento e melhorar os índices educacionais em nosso Estado”, destacou o parlamentar.

O projeto de lei proposto pelo deputado ainda está em fase de estudo de viabilidade, que analisará os aspectos legais, orçamentários e pedagógicos para a implementação do Prêmio Estudante Nota Dez. Caso aprovado, o projeto poderá se tornar uma importante ferramenta para estimular o desempenho dos estudantes e reconhecer os esforços individuais e coletivos no âmbito escolar.