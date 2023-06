Deputado estadual e vereador assumem Republicanos em Mato Grosso do Sul

O ex-governador disse que não tem mais idade para participar de prévias para ser candidato e neste caso estaria fora

O diretório do PT em Mato Grosso do Sul já teria batido o martelo com relação aos nomes do partido que poderão ser escolhidos para disputar a Prefeitura de Campo Grande nas eleições municipais de 2024. Trata-se do ex-governador e agora deputado estadual Zeca do PT, da ex-vereadora e agora deputada federal Camila Jara e do deputado estadual Pedro Kemp.

O presidente estadual do PT, Vladimir da Silva Ferreira, disse ao Correio do Estado que um desses três nomes será o candidato do partido a prefeito de Campo Grande nas eleições de 2024, afinal, no caso de uma eventual derrota, nenhum deles perderia o mandato parlamentar.

“Acredito que esses três nomes são os com mais potencial para enfrentar a campanha eleitoral para prefeito de Campo Grande. Trabalharemos para que haja consenso em torno de qualquer um dos três”, informou Vladimir Ferreira, descartando que seja necessária uma prévia interna para que os militantes escolham o melhor representante do PT para a disputa eleitoral do próximo ano.

Em março deste ano, durante entrevista ao Correio do Estado, o presidente estadual do PT ressaltou que, com a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva na eleição para presidente da República do ano passado, o partido espera reverter a “maré de azar” dos últimos pleitos municipais no Estado e “renascer das cinzas” no próximo ano.

“Temos como meta chegar até outubro deste ano já com um desenho das nossas chapas de vereadores e também mapear as cidades nas quais nós vamos, de fato, disputar as prefeituras, bem como onde vamos tentar construir uma aliança no campo de esquerda”, declarou ao Correio do Estado.

SEM PRÉVIAS

Procurado pela reportagem, o ex-governador Zeca do PT confirmou que colocou o seu nome à disposição do partido para sair candidato a prefeito da Capital em 2024, mas reforçou que é defensor de uma chapa consistente e com integrantes com densidade eleitoral.

“Não é possível fazer como nas eleições passadas, quando montaram chapas de última hora, catando a laço os candidatos. Defendo que já seja feita uma articulação para atrair nomes fortes, como lideranças comunitárias, estudantis e sindicais”, reforçou o deputado estadual.

No entanto, Zeca do PT foi bem claro quanto à possibilidade de uma prévia interna da sigla em Campo Grande para definir entre ele, Camila Jara e Pedro Kemp para se candidatar ao cargo de prefeito da Capital.

“Não me disponho a fazer prévias, não tenho mais idade e disposição para esse tipo de coisa. Ou escolhem o nome do candidato do PT a prefeito de Campo Grande de forma consensual, ou eu estou fora desse processo”, avisou.

Já o deputado estadual Pedro Kemp disse ao Correio do Estado que ainda tem muito a trabalhar para reconstruir o Brasil.

“Me sinto muito honrado por ter meu nome citado pelos companheiros do PT, mas ainda não é o momento para essa discussão. A população tem muitas demandas, e falar de eleição agora não é o momento”, declarou o parlamentar.

A deputada federal Camila Jara declarou à reportagem que ficou muito honrada em saber que o partido e a população cogitam o seu nome para uma missão tão séria.

“Acredito que, para a nossa capital, temos agora de focar no debate sobre qual cidade queremos construir muito mais do que em nomes”, pontuou a parlamentar petista.

Ela completou dizendo, entretanto, que, no momento, concentra suas energias na reconstrução do Brasil para que todas as políticas desenvolvidas no governo federal cheguem a toda a população sul-mato-grossense.