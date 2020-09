Com as sessões 100% online, em função, infelizmente, da pandemia do coronavírus, o deputado estadual Eduardo Rocha participou dos trabalhos desta quinta-feira (10), diretamente do gabinete do prefeito de Vicentina, Marquinhos do Dedé, “levando” a ALEMS (Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul) até o município.

O parlamentar Eduardo Rocha, primeiro vice-presidente da Casa de Leis, disse que aproveitou a oportunidade das sessões remotas para ir até Vicentina, e por o chefe do executivo municipal em contato com todos os deputados ao mesmo tempo.

“‘Levei’ a Assembleia Legislativa para Vicentina, fazendo a sessão do município, remotamente. Tive a honra de participar dos nossos trabalhos legislativos, onde fui o deputado mais votado, na última eleição, direto do gabinete do prefeito, meu amigo, Marquinhos do Dedé, gestor competente, com 92% de ótimo e bom de aprovação”, destacou Eduardo Rocha.

Em meio à sessão online, o prefeito cumprimentou todos os parlamentares presentes nos trabalhos remotos e agradeceu tudo que a Casa de Leis tem feito pelos municípios, em prol da população, como também enalteceu a parceria do deputado Eduardo Rocha.

Na ocasião, o vice-presidente da ALEMS, aproveitou para vistoriar obras em andamento no município, ao lado do prefeito e assim ouvir reivindicações e necessidades da localidade.