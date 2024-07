Deputado Estadual Junior Mochi apresenta propostas essenciais em atendimento ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Três Lagoas.

Durante a sessão plenária desta quinta-feira (11), o Deputado Estadual Junior Mochi (MDB) apresentou duas indicações que beneficiarão o município de Três Lagoas. O pedido encaminhado ao Superintendente de Agricultura e Pecuária do Estado de Mato Grosso do Sul (SFA/MS), José Antonio Roldão, solicita a viabilização de uma patrulha mecanizada com implementos agrícolas, visando atender às famílias dos assentamentos de Três Lagoas conforme solicitação do Sindicato dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares de Três Lagoas. O Deputado Junior Mochi destacou a importância dessa ação, afirmando: “É crucial atender essa demanda para potencializar a produção agrícola e promover o desenvolvimento local.”

A segunda indicação encaminhada pelo Deputado Mochi é para a viabilização da doação de uma caminhonete cabine dupla 4×4 diesel destinada aos assentamentos de Três Lagoas, também solicitada pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares de Três Lagoas. A caminhonete será fundamental para apoiar as atividades agrícolas e os serviços de emergência, como combate a incêndios florestais, melhorando assim a capacidade de atendimento às necessidades da comunidade rural.

“Esta doação será um recurso valioso para fortalecer o desenvolvimento das famílias agricultoras de Três Lagoas, facilitando o transporte de suprimentos e produtos agrícolas, além de auxiliar significativamente nas operações de emergência”, ressaltou o Deputado Junior Mochi.

Essas iniciativas visam fortalecer a agricultura familiar na região, contribuindo para o aumento da produtividade e o desenvolvimento sustentável do estado de Mato Grosso do Sul.