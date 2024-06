Deputado Estadual Junior Mochi celebra 57 anos da APAE na Capital

O parlamentar celebrou os 57 anos da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Campo Grande, em uma cerimônia realizada no CER/APAE (Centro Especializado em Reabilitação e Oficina Ortopédica da APAE de Campo Grande/MS).

Durante o evento, a diretoria da APAE lançou a pedra fundamental do Hospital da Criança e do Adolescente com Deficiência, um projeto que promete transformar vidas ao oferecer cirurgias ortopédicas especializadas. “O compromisso com a qualidade e o cuidado é inabalável”, destacou Mochi, que relembrou a importância histórica do movimento apaeano, iniciado por Dona Jô Clemente, natural de Coxim.

“Pouca gente sabe que o movimento apaeano surgiu graças à Dona Jô Clemente, que teve um filho com síndrome de Down e inspirou a criação da APAE de São Paulo. Seu legado é lembrado no livro ‘Retalhos da Vida’, que conta sua história inspiradora”, explicou o deputado.

Mochi também enfatizou a relevância do trabalho da senhora Olívia Enciso, primeira presidente da APAE de Campo Grande. “Os cinquenta e sete anos da APAE são fruto do sonho da senhora Olívia Enciso. O trabalho iniciado por ela é reconhecido por todos nós até os dias de hoje”, afirmou.

A celebração do presente incluiu um olhar para o futuro com o lançamento da pedra fundamental do novo hospital. “Os desafios apresentados nos chamam à corresponsabilidade. Eu presidi a APAE de Coxim há mais de trinta anos e, na Assembleia Legislativa, criei a frente parlamentar em defesa das pessoas com deficiência, o que é motivo de orgulho para mim”, disse Mochi. Ele também lembrou da criação da Medalha Jô Clemente, destinada a homenagear aqueles que fazem a diferença nessa área em Mato Grosso do Sul.

Com um compromisso contínuo, Mochi ressaltou: “Com muito orgulho, destinei e continuarei destinando emendas parlamentares, reforçando meu compromisso com a APAE de Campo Grande e com Mato Grosso do Sul.”

Após a comemoração na APAE, o deputado visitou a instituição Cotolengo, coordenada pelo Padre Valdecir, que atende mais de setecentas crianças, em sua maioria com paralisia cerebral. “É um trabalho magnífico, de abnegação, que toca o coração de todos nós”, elogiou Mochi. Ele destacou que, anualmente, destina emendas para apoiar a causa e expressou sua satisfação ao ver os resultados positivos desse trabalho.

“Parabenizo o Padre Valdecir e toda a equipe do Cotolengo pelo trabalho dedicado e inspirador. Reafirmo meu compromisso de continuar somando esforços para garantir mais benefícios importantes para nossas crianças. Também estendo meus sinceros agradecimentos a toda a diretoria da APAE por seu empenho incansável e dedicação. Juntos, continuaremos a transformar vidas e a construir um futuro melhor para todos”, concluiu o deputado Junior Mochi.