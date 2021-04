Uma antiga reinvindicação da Comunidade de Porto Esperança, enfim virou realidade. O distrito localizado às margens do Rio Paraguai, distante cerca de 70 quilômetros da área urbana de Corumbá, passa a contar com uma estação de tratamento e distribuição de água potável.

A obra realizada pelo Governo do Estado através de investimentos na ordem de R$ 464.193,60 por meio da Sanesul, garante água de qualidade suficiente para atender cerca de 130 moradores da comunidade. A estação de tratamento foi objetivo de requerimentos e solicitações realizadas pelo Deputado Estadual Evander Vendramini (Progressistas), desde a época em que era vereador no município de Corumbá.

Na oportunidade, o parlamentar além de verificar in loco a instalação da Estação de Tratamento de Água (ETA), conversou com a comunidade anunciando também o lançamento de edital para instalação da via que irá ligar a comunidade com a BR-262. “Estamos hoje aqui em Porto Esperança acompanhando essa obra da Sanesul que vai dar qualidade de vida para os moradores da comunidade com água tratada que foi uma luta que sempre tivemos para essa comunidade tão querida. O governo do Estado junto com a Sanesul nos atendeu com o tratamento de água dragada do Rio Paraguai e distribuída para os moradores, fornecendo assim este recurso tão precioso e que a população precisava”, destacou o deputado.

O deputado anunciou ainda a concretização de outro benefício muito aguardado pela população ribeirinha que vive no Distrito de Porto Esperança, o lançamento do edital para ligação da BR-262 à comunidade. “Esta é outra cobrança que levo aos governantes e buscamos junto com a comunidade desde 2012 enquanto ainda era vereador de Corumbá. Estou anunciando que o edital para ligação com aterro da BR-262 à comunidade será publicado agora em abril pelo governo do estado e em breve esperamos dar maior acessibilidade aos moradores da região que hoje só tem acesso a BR-262 após navegar quilômetros com um alto custo pelo Rio Paraguai”, concluiu.

Chegada emocionou a comunidade

Para José Domingos, um dos moradores mais antigos de Porto Esperança, está é considerada pelos moradores o maior avanço em qualidade de vida desde a chegada da energia elétrica na comunidade no ano 2000. “São mais de 190 anos sem que a população aqui de porto esperança contasse com esse serviço de água tratada. Primeiramente quero agradecer a Deus, a equipe da Sanesul, o governo do Estado de Mato Grosso do Sul e ao Deputado Evander Vendramini que sempre cobrou essa melhoria para nossa comunidade. Depois de 20 anos da chegada da energia elétrica em Porto Esperança, podemos comemorar enfim a chegada da água tratada”, destacou o morador.

A moradora Vilma que reside na comunidade há 10 anos, também destacou a melhoria na qualidade de vida quem vive na região com a chegada da água tratada nas casas. “Antes, quem tinha condições comprava água, quem não tinha, precisava fazer o tratamento manual da água que pegava direto do rio. A concretização dessa obra vai melhorar e muito a vida de quem vive aqui”, disse.