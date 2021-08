O deputado estadual Evander Vendramini (Progressistas) encaminhou indicação à Secretaria Estadual de Justiça e Segurança Pública e ao Comando Geral da Polícia Miliar do Estado de Mato Grosso do Sul solicitando a reabertura da sede do 3º Pelotão Tiradentes da 6ª CIPM da Polícia Militar, localizado no Bairro Tiradentes em Campo Grande. O documento foi protocolado nesta segunda-feira, 23.

Conforme justificativa do parlamentar, o fechamento do posto policial gerou insegurança na população que reside na região, pois agora os policiais têm que se deslocar da nova sede, que fica nas Moreninhas, para patrulhar e atender aqueles moradores. A reivindicação partiu dos moradores e comerciantes dos bairros Maria Aparecida Pedrossian, Marçal de Souza, Complexo Tiradentes, Itamaracá, Vilas Boas entre outros.

Para Evander, a indicação vai melhorar, não somente a segurança dos moradores das regiões atendidas pelo patrulhamento da 6ª CIPM, como também a eficiência da prestação de serviço de segurança pública. “Além disso, esse pedido vai oferecer melhores condições aos policiais militares que precisam se deslocar até a sede para, por exemplo, beber água ou usar o banheiro”.

Anteriormente, a Associação dos Moradores do Bairro Tiradentes II, III e Nova Tiradentes e o Conselho de Segurança da região enviaram ofício à Prefeitura solicitando a cedência da antiga sede do 3º pelotão que é do Município e estava sendo usado pela PM. No documento, os representantes informaram que estão dispostos, em conjunto com as autoridades competentes, a ajudar, no que for possível, a atender a essa demanda da população, como exemplo, com reforma e pintura do local.