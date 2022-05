Cerca de duas mil pessoas no estado de Mato Grosso do Sul, realizam atualmente, tratamento médico permanente ou temporário, e vivem sob condição de ostomia. As dificuldades impostas por esta condição em que esses cidadãos vivem atualmente foi o tema do encontro entre o Deputado Evander Vendramini (Progressistas) e a Presidente da Associação dos Otomizados de Mato Grosso do Sul.

Na oportunidade, Lana Flores detalhou o trabalho desenvolvido pela associação, bem como as dificuldades encontradas pela instituição e elencou as principais prioridades para que os pacientes possam usufruir de uma melhor qualidade de vida.

Para o parlamentar, existe uma necessidade de trazer a público, o trabalho desenvolvido pela associação para esta parte da população, bem como convocar os atores políticos a trabalharem para garantir acessibilidade e mais qualidade de vida aos pacientes.

“Essa reunião serviu acima de tudo para conhecer o trabalho desenvolvido pela associação, mas também para conhecer as suas necessidades. As vezes a sociedade não vê essas pessoas porque elas não se expõem, mas possuem uma necessidade especial que é a questão dos banheiros, um banheiro para quem é ostomizado requer algumas adaptações para facilitar o seu acesso e a associação nos mostraram aquilo que seria o ideal. E o apelo deles é justamente para que a classe política de Mato Grosso do Sul tenha a sensibilidade, para desenvolveram políticas públicas para permitir essa acessibilidade nas escolas e entidades que atendem as secretarias, rodoviárias e assim assegurar que esses pacientes possam viver com mais dignidade”, enfatizou.

A falta de acessibilidade, segundo Evander, submete os pacientes ostomizados a condições constrangedoras.

“Para se ter uma ideia, algumas pessoas ostomizadas que precisam fazer a higienização da sua bolsa, muitas vezes entram nos banheiros não estruturados e são submetidos a condições de constrangimento e enfrentam dificuldades muito grandes. Vivemos um momento que precisamos mobilizar todas as classes políticas, prefeitos, vereadores, deputados e também o governo do estado para assegurar dignidade para todos”, concluiu Vendramini.