A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) realiza na sexta-feira (18) a sessão solene alusiva ao Dia da Consciência Negra, com a entrega do Prêmio Zumbi dos Palmares, com o reconhecimento a personalidades que lutam contra o racismo e pela promoção da igualdade social. O evento foi proposto pelo deputado Amarildo Cruz (PT) e está marcado para as 19h, no Plenário Júlio Maia.

A entrega do Prêmio foi instituída na Casa de Leis, por meio da Resolução 36/2009, de autoria de Amarildo. Durante a sessão ordinária desta quinta-feira (17), o deputado relembrou que o evento é uma tradição em seu mandato. “Todos os anos nós homenageamos as pessoas que lutam contra a discriminação. É um evento muito importante, cheio de cultura, de arte, mas também de reflexão. Você é o nosso convidado, esteja presente, participe”, convidou o deputado.

A solenidade dessa sexta-feira é gratuita e aberta ao público. A Assembleia Legislativa fica no Palácio Guaicurus, na Avenida Desembargador José Nunes da Cunha, Bloco 9, no Parque dos Poderes (primeiro prédio pela entrada da Avenida Mato Grosso). O evento também pode ser acompanhado ao vivo pelas transmissões oficiais no Canal 9 da Net Claro, TV ALEMS, Youtube, Facebook e Rádio ALEMS.

Combate ao racismo

A homenagem remete ao líder negro importante na história do Brasil, símbolo da resistência à escravidão. A morte de Zumbi, datada em 20 de novembro, é celebrada em todo país. Para tanto, Amarildo usou o discurso na tribuna não só para fazer o convite ao evento, mas também refletir sobre os tempos de intolerância.

“Vimos políticas que estimularam o ódio, o preconceito e a desigualdade do povo negro, que ainda é maioria nos bolsões de miséria. Então não tem como, em um período tão importante como este, aprofundar a reflexão sobre que país queremos. Um país mais igual ou desigual? Entre negros, indígenas, brancos e amarelos, todos merecem viver com dignidade, com mais oportunidades, pelo mesmo respeito, pois a nossa diferença é rica”, ressaltou o parlamentar.

A reflexão do deputado ainda cobrou políticas públicas do Estado brasileiro e de Mato Grosso do Sul. “Pois enquanto a dor do outro não for capaz de nos sensibilizar como ser humano, não seremos capazes de mudar como sociedade”. Ele relembrou que “o racismo machuca, violenta e deixa sequelas eternamente. E isso acontece todos os dias”.

Para tanto, são necessárias atitudes antirracistas e nisso a ALEMS é pioneira com uma página especial que reúne a legislação em prol do negro e pardo, com outros diversos materiais – acesse aqui.