Deputado federal Marcos Pollon viaja interior ouvindo população e reforçando base da direita em MS

O deputado federal Marcos Pollon viajou para o interior do Estado nesta semana, com objetivo de ouvir as demandas da população e das lideranças de direita.

No início da semana, Pollon esteve em Coxim em reunião na Prefeitura e na Câmara Municipal, com os vereadores. Também ouviu os produtores no Sindicato Rural, as demandas dos caçadores, atiradores e colecionadores no Clube de Tiro e conheceu o trabalho da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Coxim.

Pollon também foi à Sonora, onde se reuniu com prefeito Enelto Ramos da Silva, vereadores na Câmara Municipal e se encontrou com lideranças de direita.

“Temos nos reunido com as pessoas que confiaram no nosso trabalho para agradecer por todo apoio e com a população para ouvir as demandas. Nosso foco é o trabalho por Mato Grosso do Sul, não só Campo Grande, mas ouvir as agruras do interior, e conseguir assim pautá-las na Câmara de Deputados”,disse o deputado sul-mato-grossense.

Na quarta-feira, ele visitou Pedro Gomes e Rio Verde, onde também ouviu os prefeitos William Fontoura e Reus Antonio Sabedotti Fornari, os vereadores, produtores rurais e se encontrou com lideranças da região.

Ontem ele esteve em Água Clara, tratando das demandas da cidade com a Prefeita Gerolina, onde aproveitou também para conhecer o trabalho feito pela Apae da cidade.

Pollon foi à tarde em Ribas do Rio Pardo, cidade que tem recebido investimento bilionário com a chegada da indústria de celulose. Um grande canteiro de obras a céu aberto que virou uma terra de oportunidades que tem trazido desenvolvimento não apenas na região, mas visibilidade para todo o Estado. Na cidade, se reuniu com Prefeito João Alfredo Danieze, Vereadores e representantes da direita.

Ao se reunir com as lideranças, Marcos Pollon agradeceu o trabalho feito e reforçou a missão de unificar a direita. “Nas cidades que visitamos tratamos da unificação da direita em Mato Grosso do Sul, para construir uma base ideológica mais sólida, bem como construir um PL mais forte em Mato Grosso do Sul, para que possamos participar com altivez das eleições do ano que vem, bem como da construção de um estado melhor e de um país mais forte”.

Pollon já tinha visitado e ouvido as demandas de São Gabriel, Corumba, Ladário, Miranda, Terenos, Dois Irmãos, Rio Negro, Maracaju, dentre outras.