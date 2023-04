Deputado garante candidatura do MDB e coloca vereadores na briga em Dourados

O deputado estadual Renato Câmara (MDB) defende candidatura própria do MDB à prefeitura do segundo maior município de Mato Grosso do Sul: Dourados. Candidato à presidência do diretório no município, ele trabalha com foco na próxima eleição e cita, além dele, vereadores como possíveis candidatos.

“Não sou só eu. Posso ser candidato, mas temos o presidente da Câmara, o Laudir (vereador Laudir Munaretto), temos o vereador Olavo Sul e vamos estimular novas candidaturas para que o partido possa amadurecer bem essa ideia e, através deste debate, propor um projeto para Dourados”, declarou.

O deputado ressalta que as candidaturas passam por etapas e que a primeira é a formação do diretório, que pretende liderar em Dourados. “Passa por esse momento. O diretório define encaminhamentos partidários, após debates, discussões, abrir as portas do partido para filiar lideranças, conversar sobre novos projetos. Tem um tempo para essa discussão”, detalhou, pontuando que os partidos precisam ter candidatos para poder crescer.

Apesar de entender que é cedo para definir quem vai ser o escolhido do partido, Renato está certo de que o MDB tem que lançar um nome. “Vamos apresentar alternativa para Dourados, que tem patinado ao longo dos anos em relação a projetos de governo que acabam frustrando a comunidade”, avaliou.

Renato Câmara disputou a eleição em Dourados em 2016, terminando na terceira colocação com 19,06% dos votos, atrás de Geraldo Resende (PSDB), 36,96% e Délia Razuk, eleita com 39,82% dos votos.

