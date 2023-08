Deputado Geraldo Resende conquista reabertura de cursos de Fonoaudiologia e Terapia Ocupacional após mais de 10 anos de ausência no MS

O Deputado Federal Geraldo Resende destaca-se novamente como mediador entre o governo e as necessidades da população ao viabilizar a reabertura dos cursos de Assistência Social, Fonoaudiologia e Terapia Ocupacional após mais de 10 anos de ausência em Mato Grosso do Sul. A escassez desses cursos são cruciais para a saúde e assistência social no estado, que motivou uma série de demandas de conselhos de classe, municípios e entidades filantrópicas, culminando em uma atuação decidida do parlamentar.

A iniciativa de Geraldo Resende, reafirmando seu compromisso de melhorar a qualidade de vida dos sul-mato-grossenses, teve início quando diversas queixas sobre a escassez de profissionais nas áreas de fonoaudiologia e terapia ocupacional chegaram ao seu gabinete. Com uma equipe engajada, o deputado investigou a situação e constatou que os cursos haviam sido extintos há mais de uma década pela Universidade Católica Dom Bosco (UCDB).

Determinado a alterar essa realidade, Geraldo Resende reuniu-se com representantes de instituições essenciais como a Cotolengo, Associação Pestalozzi, Associação Juliano Varela, ISMAC, FUNCRAF e representantes da Secretaria de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos (SEAD) por intermédio da Superintendência do Terceiro Setor.

Na reunião, que destacou o empenho do Governador Eduardo Riedel ficou acordado que as turmas de Assistência Social, Fonoaudiologia e Terapia Ocupacional serão reabertas já no próximo semestre letivo.

“Nos últimos meses, recebi muitas reclamações sobre a falta de profissionais na área de fonoaudiologia e terapia ocupacional. O relatório confirma que esses cursos foram extintos há mais de 10 anos pela UCDB. Agendei uma reunião com o governador e o reitor da Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul (UEMS), que entenderam a necessidade e se comprometeram a viabilizar a reabertura desses cursos”, afirma Geraldo Resende.

O deputado enfatiza que a reabertura dos cursos não apenas preencherá uma lacuna na formação de profissionais qualificados, mas também contribuirá para a saúde e o bem-estar da população sul-mato-grossense. “Estamos oferecendo à sociedade oportunidades de capacitação e, ao mesmo tempo, atendendo a uma demanda urgente e evidente”, ressalta.

A ação do Deputado Geraldo Resende exemplifica o poder do diálogo entre as esferas governamentais e a comunidade, demonstrando que, por meio de uma abordagem colaborativa, é possível atender às expectativas dos cidadãos e promover o desenvolvimento regional sustentável.