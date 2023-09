Deputado Hashioka congratula reeleição de reitora do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul

O deputado estadual Roberto Hashioka (União Brasil) apresentou moção de congratulação à reitora Elaine Borges Monteiro Cassiano, do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul – IFMS, por sua reeleição, ocorrida no último dia 6 de setembro.

A moção foi lida durante a sessão ordinária da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul desta terça-feira, 12. A docente leciona em programas de pós-graduação nas áreas de Gestão de Pessoas, Liderança e Inovação Tecnológica e também em cursos de graduação e cursos técnicos. Coordenou cursos de pós-graduação em Gestão Estratégica de Pessoas e Psicologia Organizacional e atua como palestrante em áreas como Avaliação de Desempenho e Liderança.