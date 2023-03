Durante a sessão solene de entrega do Troféu Celina Jallad em alusão ao Dia Internacional da Mulher, realizado nesta quarta-feira, 8, na Assembleia Legislativa, o deputado estadual Roberto Hashioka (União Brasil) agraciou a médica anestesista Vera Lucia Martinez Battistetti. O evento tem objetivo de homenagear mulheres que contribuem para o desenvolvimento do Estado em diversos âmbitos.

Para Hashioka, destacar o trabalho e importância das mulheres é uma forma de reconhecer e valorizar seu papel na sociedade. O parlamentar explicou sua escolha: “A doutora Vera Battistetti é uma mulher guerreira, dedicada em sua profissão como médica anestesista, esposa do saudoso Moacyr Battistetti, que era um grande amigo meu. Mas a Vera não fica só na medicina. Ela tem escola de ensino médio; ela tem faculdade; ela investiu na educação; ela é empreendedora em Nova Andradina; ela participa das igrejas como voluntária, sempre buscando levar uma palavra de fé àqueles que precisam. A Vera realmente é uma mulher que representa bem todas as mulheres. Tenho um carinho muito especial por ela e por sua família. Ela é uma das mulheres ícone de Nova Andradina”, ressaltou o deputado.

Muito emocionada, doutora Vera recebeu a homenagem com muita humildade. “Tudo o que fazemos nesta vida deve ser sem esperar um retorno. Esse reconhecimento me sensibiliza por ver que consegui fazer alguma coisa pelo outro e, ainda mais, sem pensar que estou fazendo isso”, salientou a médica laureada.

A honraria foi instituída pela Resolução 03/2011, durante a nona legislatura, em homenagem à ex-deputada estadual e primeira mulher a fazer parte do grupo de conselheiros do Tribunal de Contas do Estado (TCE-MS), Celina Martins Jallad, que faleceu em 28 de fevereiro de 2011, vítima de câncer.

A distinção foi proposta pela então deputada estadual Dione Hashioka, esposa do parlamentar, em março de 2011 quando exercia seu segundo mandato, por meio de projeto de resolução sobre a implantação do Troféu Celina Jallad, com o objetivo de enaltecer a trajetória de Celina Jallad. “Ela sempre foi uma grande mulher, batalhadora, inteligente, companheira e, acima de tudo, íntegra. Um exemplo de cidadã política, mãe e avó”, disse à época a deputada.

Currículo da homenageada – Vera Lucia Martinez Battistetti nasceu no dia 1o de outubro de 1948 em Marília, interior de São Paulo, como a quarta filha de oito do casal Serafim e Antonia. Médica anestesista formada pela Universidade de Brasília (UnB), Vera Lúcia é viúva com Moacyr Battistetti, com quem teve quatro filhos e seis netos.

Chegou a Nova Andradina na década de 1980, onde trabalhou na rede municipal de saúde até sua aposentadoria. É fundadora da Associação Novandradinense de Educação e Cultura (Anaec), com sede em Nova Andradina, centro de ensino que inicialmente oferecia ensino de Pré-Escolar, 1º, 2º e 3º graus e, atualmente, também oferece cursos de nível superior. Na instituição, graduou-se em ciências com habilitação em matemática e iniciou uma especialização em Educação Matemática.