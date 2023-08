Deputado Hashioka parabeniza Federação das APAEs de Mato Grosso do Sul

O deputado estadual Roberto Hashioka (União Brasil) apresentou moção de congratulação ao Federação das Apaes do Estado de Mato Grosso do Sul (Feapaes-MS) durante a sessão parlamentar desta terça-feira, 29. A moção congratula a Federação e seu presidente, Ottão Pereira de Almeida, pela realização da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, que aconteceu entre os dias 21 a 28 de agosto.

A Feapaes-MS é uma entidade filantrópica sem fins lucrativos, parceira do Governo do Estado, que congrega 62 entidades apaeanas e atende cerca de 6.360 alunos, com deficiência intelectual e múltipla, em todo o estado e sem quaisquer ônus para seus familiares.

Neste ano, a Semana teve como tema “Conectar e somar para construir inclusão”, com objetivo de mostrar à população que, diante da força da Era da Informação e dos impactos que a mesma causa, a comunicação interpessoal e a digital são ferramentas capazes de ampliar horizontes e perspectivas, permitindo a união de esforços em torno da inclusão, beneficiando causas das pessoas com deficiência, dando-lhes vez e voz e mostrando a importância da inclusão para o desenvolvimento do País.