Deputado Hashioka solicita barras de proteção na MS-134 próximo ao Córrego Esperança

O deputado estadual Roberto Hashioka (União Brasil) encaminhou indicação ao secretário de Estado de Infraestrutura, Hélio Peluffo Filho, e ao diretor-presidente da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos de MS (Agesul), Mauro Azambuja Rondon Flores, solicitando a instalação de guard rails (barras de proteção) na rodovia MS-134, próximo ao Córrego Esperança, no trecho entre os municípios de Nova Andradina e Batayporã.



O documento foi lido durante a sessão ordinária da Assembleia Legislativa desta quinta-feira, 11. Em sua justificativa, Hashioka informa que a demanda chegou ao gabinete parlamentar por meio do vereador de Batayporã Diego Ricardy da Costa Vieira (PRD), e objetiva prevenir transtornos e possíveis danos aos usuários, inclusive acidentes na via. Guard Rails são aplicações de defensas metálicas em forma de muretas que servem como barreiras protetoras para o condutor e veículo, evitando que o mesmo saia da pista e capazes de diminuir a velocidade de carros desgovernados.