Na sessão ordinária da Assembleia Legislativa, nesta quarta-feira (12), o Deputado Estadual Herculano Borges destacou o trabalho de prevenção e tratamento precoce realizado pelo “Projeto Médicos Pela Vida Brasil”, coordenado pelo médico e pastor Henrique Maia e realizado por mais de 200 profissionais da saúde da capital. Na ocasião foi aprovada uma moção de congratulação em nome da Assembleia Legislativa como forma de reconhecimento a esta nobre ação.

“O trabalho realizado pelo projeto, confirma a Lei de minha autoria que instituiu as atividades religiosas como essenciais em tempos de pandemia no nosso estado. São centenas de atendimentos executados com pessoas que apresentam os primeiros sintomas de Covid 19 e estão recebendo o tratamento precoce, além dos integrantes dos grupos de risco e profissionais de saúde e segurança pública. Os números comprovam que o tratamento precoce é o mais eficiente para a cura”, disse Herculano.

Segundo Henrique Maia, a ideia do projeto surgiu após a verificação do grande número de pessoas que estão sendo cometidas pela Covid-19 em Campo Grande e o foco principal é a abordagem precoce da doença, tratando os pacientes logo no primeiros sinais.

Os atendimentos estão acontecendo de segunda à sexta em horário comercial na sede da Igreja Morada, na Rua Barão do Rio Branco 1967, próximo à praça do Rádio Clube.