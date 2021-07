16 de Julho é o aniversário de Miranda, uma das cidades mais antigas do estado, que completou 243 anos e merece todo o investimento e atenção por parte do poder público, essa é uma afirmação do Deputado Estadual Herculano Borges, que participou de eventos na cidade, nesta quinta-feira (15).

A primeira solenidade que o parlamentar esteve presente foi na assinatura da ordem de serviço para obras de infraestrutura no polo industrial de Miranda, realizado às margens da rodovia MS 448, km 7, local onde será instalado o frigorífico.

O novo frigorífico foi viabilizado pelo Governo do Estado, que além de incentivos fiscais, com a isenção de impostos, vai liberar uma licença prévia de instalação para o empreendimento, fornecida pela Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico,

Produção e Agricultura Familiar (Semagro).

“O novo frigorífico vai movimentar a região, gerar emprego e renda para a população local”, explicou Herculano.

Como um grande apoiador do esporte, Herculano que costuma destinar várias emendas e ações para o fomento esportivo, participou do 1º Fórum “O futuro do Esporte de Miranda”, que discutiu os desafios que as modalidades estão enfrentando com a pandemia do novo coronavírus (Covid-19), planos e metas para os próximos anos.

O evento foi realizado no Ginásio de Esportes com uma parceria entre Prefeitura Municipal de Miranda, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer, Governo do Estado, via Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte).

“Miranda é uma cidade especial para mim, é a terra da minha mãe e avós, um lugar onde vivi momentos especiais na minha Infância e Juventude, por esta razão tenho muito carinho e desejo de ajudar no seu desenvolvimento”, disse Herculano Borges.