Deputado Jamilson Name solicita escola de tempo integral para o bairro Jardim Noroeste

Educação, um direito fundamental de todos, possibilita o desenvolvimento de nossos jovens e crianças, por meio do ensino e da aprendizagem, visando potencializar a capacidade intelectual de cada indivíduo. Constitui um processo único de aprendizagem, associado às formações escolares, familiar e social.

O deputado estadual Jamilson Name (PSDB), ciente das questões que envolvem a educação em Mato Grosso do Sul, em mais uma ação em defesa dos interesses da população, solicitou que seja realizada, em caráter prioritário, a implantação de uma Escola Estadual de tempo integral, no Bairro Jardim Noroeste, localizado na região Prosa, em Campo Grande.

A solicitação do parlamentar reitera e complementa outro pedido com a mesma finalidade, realizado em 1º de fevereiro do corrente ano, e, assim como a atual Indicação, teve como destinatário o Sr. Hélio Queiroz Daher, secretário de Estado de Educação.

“A implantação de uma Escola Estadual de período integral atenderá a demanda de alunos daquela localidade, de acordo com reiteradas solicitações da população, que chegam ao nosso gabinete através do Sr. Henrique Faustino, presidente do Conselho Comunitário de Segurança do Bairro Jardim Noroeste e região; urge que as autoridades competentes viabilizem, em caráter prioritário, o atendimento a esta justa reivindicação daquela comunidade”, salientou Jamilson Name.