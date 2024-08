Deputado Jamilson recebe resposta positiva ao pedido de implantação Escola Estadual Integral para o bairro Jardim Noroeste

No propósito de aprimorar e defender os direitos fundamentais da população, o deputado estadual Jamilson Name, do PSDB, tomou no mês de maio, a importante iniciativa de solicitar ao governo estadual que seja implantada, em caráter prioritário, uma Escola Estadual de tempo integral, no Bairro Jardim Noroeste, localizado na região Prosa, em Campo Grande.

O pedido do parlamentar foi encaminhado ao sr. Helio Queiroz Daher, secretário de Estado de Educação. Em resposta, a Secretaria de Estado de Educação (SED/MS) informou que se verificou a possibilidade de ampliação, de acordo com o planejamento de expansão de oferta do ensino em tempo integral e que tem por objetivo aumentar a oferta desta modalidade de ensino e demais projetos educacionais da secretaria.

A pasta informa também que iniciou tratativa para aquisição de um imóvel no Bairro Noroeste e região, que atenda às condições plenas para receber os estudantes e possibilitar o máximo de aprendizagem.

“É com muita alegria que recebo a informação do estudo para o atendimento desta reivindicação, com a possibilidade de implantação da escola de tempo integral para os alunos do Bairro Jardim Noroeste e adjacências. Acompanho de perto as demandas , que refletem as reivindicações feitas pela população. O atendimento desta justa reivindicação será uma vitória importante em prol da educação, que é um direito fundamental de todos os brasileiros”, salientou Jamilson Name.

Enquanto não ocorre a instalação da nova escola os alunos da região ficam assistidos pela Escola Estadual Dolor Ferreira de Andrade, localizada no Bairro Maria Aparecida Pedrossian, que passou a ofertar em 2024, o 6 ° ano do ensino fundamental, em período integral, com previsão de ampliação gradual para os demais anos do ensino fundamental.