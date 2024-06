Deputado Jamilson solicita adequações em prédio da Energisa em Angélica

Respeito e atendimento de qualidade para os consumidores que buscam a Energisa no município de Angélica-MS, é o que reivindica o deputado estadual Jamilson Name (PSDB), que encaminhou indicação solicitando viabilizar a adequação da instalação predial da Unidade de Atendimento da Energisa naquela cidade.

A defesa dos direitos do consumidor está entre os objetivos do mandato de Jamilson, que em diversos momentos usou de suas prerrogativas para fazer valer os interesses da população sul-mato-grossense. Desta vez, recebeu essa reivindicações dos vereadores Almir Fagundes e Arlan Cassuci, da Câmara Municipal de Angélica-MS, que encaminharam a solicitação ao gabinete do deputado.

De acordo com os vereadores, a sala em que está instalada a unidade de atendimento da concessionária supramencionada, não comporta a demanda de pessoas que necessitam de atendimento. Tal situação ocasiona a formação de longas filas e espera por atendimento, do lado de fora da unidade.

“Merecem tratamento adequado quando buscam pelo atendimento, vou somar forças junto aos vereadores, para que seja resolvido o mais breve possível”, frisou Jamilson.

A solicitação foi endereçada ao Sr. Marcelo Vinhaes Monteiro, diretor-presidente da ENERGISA – MS.