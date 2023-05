Deputado Jamilson solicita manutenção da MS 316 entre Inocência e Aparecida do Taboado

Em busca de segurança, bem-estar e qualidade de vida para população, o deputado estadual Jamilson Name (PSDB) encaminhou reivindicação de melhorias na MS 316 para os municípios de Inocência e Aparecida do Taboado.

O pedido foi realizado durante a Sessão Ordinária na terça-feira (2). A solicitação chegou ao gabinete do parlamentar através do encaminhamento do vereador Valmes José de Carvalho, da Câmara Municipal de Inocência/MS. De acordo com as informações, o trecho encontra-se com enormes buracos causados pelas frequentes chuvas que atingem a região, trazendo danos aos veículos que utilizam a via.

“A situação torna-se mais emergencial uma vez que a via é utilizada para escoamento de produção da região, e para o transporte escolar, razão pela qual solicitei às autoridades competentes que viabilizem, a curto prazo, o atendimento a essa justa reivindicação daquela comunidade”, ressaltou Jamilson.

A indicação de melhoria foi direcionada ao governador do Estado, Eduardo Riedel e também ao secretário de Estado de Infraestrutura e Logística, Hélio Peluffo Filho, solicitando providências urgentes no sentido de viabilizar a realização de patrolamento da MS 316, no trecho compreendido entre as duas cidades.