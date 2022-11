A principal função de um parlamentar, é representar os interesses da população, a busca por melhorias está inclusa nesse trabalho, e cabe ao escolhido como representante do povo galgar formas de desenvolver seu trabalho de forma assertiva, para que sua atividade seja um meio de atenuar as necessidades da sociedade, para isso, um dos meios utilizados são as indicações, instrumento que os deputados direcionam aos órgãos competentes cobrando e propondo.

O Deputado Jamilson Name (PSDB) é um belo exemplo de desempenho eficaz desta nobre atividade,dada a forma aguerrida em que usa de suas prerrogativas para buscar pelo desenvolvimento do Estado e também na busca por mais qualidade de vida para a população sul-mato-grossense. Na Sessão Plenária da Assembleia Legislativa do Mato Grosso do Sul, desta quarta-feira (16) o parlamentar realizou nove solicitações deste tipo, com destaque para pedido de instalação de lombada eletrônica no trecho compreendido entre o Café Coimbra e o Posto Bela Vista, na rodovia BR-376, entre os municípios de Fátima do Sul e Vicentina, reforçando também a necessidade de um projeto de duplicação no referido trecho.

O pedido se justifica pois a rodovia possui fluxo intenso de veículos e vários acidentes foram registrados no trecho, o mais recente com vítima fatal. Os munícipes que utilizam a via enfrentam problemas devido a grande circulação de veículos, trazendo insegurança aos usuários. A reivindicação chegou ao gabinete do deputado através da solicitação dos vereadores Nilsinho e Silvana Vasconcelos, ambos da cidade de Fátima do Sul.

“Motivo de orgulho! Sempre disse, trabalho para quem faz algo por Fátima do Sul! O comprometimento do deputado Jamilson com a agilidade no andamento das reivindicações está fortalecendo o olhar para a região da nossa cidade, ainda mais nessas que envolvem a segurança da nossa gente. Gratidão é a palavra!”, afirmou a vereadora do Município de Fátima do Sul, Silvana Vasconcelos, que usou suas redes sociais para agradecer o empenho do deputado com a população da região.

O pedido protocolado na Casa de Leis foi direcionado ao sr. Renato Marcilio, Secretário de Estado de Infraestrutura, solicitando viabilizar, em caráter prioritário.