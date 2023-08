Deputado João Henrique Catan rebate acusação de Flávio Dino e alega perseguição à direita

O deputado João Henrique Catan (PL) divulgou um vídeo em sua rede social informando que na tarde da última quinta-feira (10) prestou depoimento na Polícia Federal, por determinação do Ministro da Justiça, Flávio Dino. No vídeo o parlamentar mostra uma postagem sobre os atos de 8 de janeiro em Brasília, com a frase “Não existe ato de vandalismo maior do que rasgar a Constituição, roubar as eleições e colocar um bandido para presidir a nossa nação”, diz o post, que foi interpretado por Flávio Dino como um incentivo à invasão.

“O ministro Flávio Dino determinou a minha oitiva em um inquérito montado por ele por supostamente haver ofensa à imagem e à honra do digníssimo presidente da República, Lula. Eu quero dizer pra vocês que, diferente dele, nunca entrei em uma delegacia a não ser na condição de advogado”, afirma João Henrique.

Catan afirma que a denúncia anônima foi feita por um menor de idade, com o intuito de não responder por falsa comunicação de crime. E justificou que está sendo perseguido porque criticou o atual presidente.

“Um absurdo a perseguição que a direita vem sofrendo neste país. Nunca vi uma estrutura tão bem montada para amedrontar, intimidar, perseguir e intimidar opositores. É isso que estamos vendo no dia de hoje. Triste”, ponderou.