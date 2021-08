A aplicação da terceira dose da vacina contra a Covid-19 em públicos específicos já é uma realidade Brasil afora. Países como Chile, Israel, República Dominicana, Rússia – só para citar alguns – já estão colocando este tipo de vacinação em prática. Em junho deste ano, na Assembleia Legislativa, o deputado João Henrique (PL) apresentou um projeto de lei neste sentido, que a partir desta segunda feira (16) segue dentro da Casa de Leis em regime de urgência.

“Este regime de urgência se faz necessário porque nosso projeto de lei prevê a aplicação da terceira dose em idosos acima de 60 anos e pessoas com comorbidades que comprovarem, por meio de exame, a baixa ou total falta de anticorpos contra a doença. Trata-se de um público que necessita desta atenção diferenciada”, explica o deputado.

Um estudo recente da SES (Secretaria Estadual de Saúde de Mato Grosso do Sul) indiciou a necessidade de reforço na vacinação contra covid-19 em idosos a partir de 60 anos. A pasta vai enviar as informações para o Ministério da Saúde e outras instituições pedindo envio de vacinas para aplicação de 3ª dose nesse público.

“Esta pesquisa da secretaria revelou que de fevereiro a maio deste ano, pessoas com mais de 60 anos adquiriram imunidade contra o coronavírus, mas que, depois deste período, foi registrado aumento do numero de casos e de mortes entre pessoas deste grupo. São dados reais e, por isso, não podemos ignorá-los. Nosso projeto de lei busca exatamente garantir a este público e às pessoas com comorbidades mais uma dose da vacina para a imunização total”.