Desde o mês de março convivemos diariamente com o cenário de pandemia e a mudança de rotina em todos os setores. Na ALMS não foi diferente. Os deputados e funcionários trabalham em home office e as sessões plenárias ocorrem on-line, com o distanciamento solicitado. Porém, passados três meses desde que tudo começou, foi votada, hoje (23) nesta Casa de Leis, a prorrogação deste prazo de trabalho em home office para até o dia 30 de agosto. Os votos a favor foram maioria e apenas o deputado João Henrique foi contra, defendendo o retorno responsável ao trabalho presencial na ALEMS. “A maioria dos cidadãos sai de casa todos os dias para trabalhar, se expondo aos riscos, e nós não estamos devolvendo na mesma medida? Não é certo isso! Temos que participar desta luta diária com a nossa presença também”, explica o deputado.

“A qualidade do debate fica comprometida, a fiscalização é prejudicada. Se o político pode ir ao supermercado, a um restaurante, por que não pode atuar em seu gabinete?”. Segundo o deputado, é perfeitamente possível os parlamentares e seus assessores, respeitados os devidos cuidados, trabalharem nos gabinetes e no plenário.