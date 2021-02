Durante a sessão plenária de hoje, na Assembleia Legislativa de MS, o deputado Londres Machado anunciou a nova formação do G10, tendo o deputado João Henrique (PL) como vice líder do grupo, que reunirá, ainda, representantes do Republicanos, Solidariedade, Progressistas e os dois parlamentares sem partido.

“Este anúncio mostra, entre tantas coisas, a unidade do grupo. Fui indicado para exercer um cargo interessante e me sinto confortável para exerce-lo. Neste grupo estarão o deputado mais experiente – Londres Machado – e eu, o mais jovem desta legislatura. Com toda a humildade, aprenderei muito sobre o trabalho institucional dos bastidores e poderei analisar e encaminhar muitas demandas em benefício da população sul-mato-grossense. Vou aprender mas também vou expor minhas ideias e opiniões”, disse o deputado João Henrique.

O deputado acredita que o G10 promoverá mais eficiência dentro da Casa, dando ainda mais credibilidade ao trabalho desenvolvido pelos deputados. Este será o maior bloco da Casa e os integrantes terão mais chances de participar das comissões parlamentares. Vão compor o G-10 liderado por Londres: João Henrique (PL), Carlos Alberto David (sem partido), conhecido como Coronel David, Jamilson Name (Sem partido), Renan Contar (PSL), o Capitão Contar, Antônio Vaz (Republicanos), Lucas de Lima (Solidariedade), Herculano Borges (Solidariedade), Evander Vendramini (PP) e Gerson Claro (PP).

João Henrique também foi indicado para a Comissão de Finanças e Orçamento, para a qual pretende lutar pela presidência.

Em 2019, já fez parte desta comissão e da CCJR.