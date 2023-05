Deputado Junior Mochi apresenta Moção de Congratulação à ciclista coxinense

O deputado Junior Mochi apresentou na terça-feira (16), proposta de Moção de Congratulação à Carolina Beccegato Funari, ciclista sul-mato-grossense, pelo seu desempenho em competições esportivas que destacaram Mato Grosso do Sul.

A atleta foi campeã no Mountain Bike, modalidade Sport realizada em Jaraguari e Terenos no Campeonato Circuito Adventure e também Campeã Geral na 2ª Etapa da Copinha Centro’ na cidade de Coxim.

A Moção tem o objetivo de destacar a valorização dos atletas do Estado, proporcionando aos jovens e crianças maior contato com atividades esportivas e incentivando a prática como forma de desenvolvimento pessoal e de cuidado com a saúde.