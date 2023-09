Deputado Junior Mochi é o entrevistado do programa Visão Parlamentar

O programa Visão Parlamentar recebe o deputado Junior Mochi, do MDB, que vai falar sobre seus projetos e lutas para os próximos anos na Casa de Leis.

O programa Visão Parlamentar é apresentado pela jornalista Glaucia Jandre e tem como objetivo apresentar ao telespectador da TV Alems a atuação política dos líderes de bancada e de Governo, bem como sua percepção do cenário político brasileiro.

A entrevista com o deputado Junior Mochi será exibida no canal 9 da Net e também pode ser conferida pelo Youtube, no canal da TV Assembleia.

Confira o programa na íntegra: