O deputado estadual Marçal Filho (PP) repudia a solicitação de reajuste de pedágio da empresa CCR MSVia para a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). A concessionária é responsável pela BR-163 em Mato Grosso do Sul e quer aumento de 13,53% a partir de 10 de junho.

“A empresa não tem conseguido atender as metas estabelecidas em contrato, como a duplicação da rodovia, diminuiu o número de atendentes nas praças de pedágio e agora quer um reajuste de um valor que já é caro para o contribuinte. Não podemos aceitar e esperamos que a ANTT não compactue com essa medida”, diz o deputado.

A concessionária pede o reajuste no Índice de Reajuste Tarifário (IRT), um dos componentes da cesta de cálculo da nova tarifa que leva em consideração o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). São 9 pontos de pedágio no Estado e atualmente os valores vão de R$ 5,10 a R$ 7,80. Com o reajuste passariam para R$ 5,80 a R$ 8,85.

A CCR MSVia, entre outras metas, não conseguiu duplicar a rodovia nos prazos estabelecidos pela ANTT. Em oito anos de concessão, duplicou apenas 17,7% dos 845 quilômetros, pouco menos de 200 quilômetros.

A concessionária assumiu a rodovia em 2014, com o compromisso de duplicar quase toda a rodovia, até 2019. No entanto, alegou falta de condições e pediu revisão contratual, ainda em 2017. Em seguida pediu prazo maior para concluir o prometido, mas depois desistiu de duplicar a rodovia.