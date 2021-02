O Deputado paraguaio Robert Acevedo (54) faleceu nesta sexta-feira (26) em decorrências de complicações da COVID-19. Robert é filho de família tradicional de políticos no Departamento de Amambay. Ele estava internado na UTI do Instituto Nacional de Enfermidades Respiratórias na capital Asunción, após receber atendimento no Hospital Regional de Pedro Juan Cabellero. Acevedo além de deputado já foi Governador de Amambay. Ele também é irmão do atual prefeito de Pedro Juan Caballero, José Carlos Acevedo e do Governador Amambay Ronald Acevedo.