O Deputado Pedrossian Neto em entrevista no Programa Boca do Povo de hoje (26), falou sobre seu início (3 meses) de mandato e da honra de receber o convite para ser o vice-líder do governador Eduardo Rider na Assembleia Legislativa.

Também destacou a importância de defender não apenas o governo, mas uma concepção de estado e um conjunto programático alinhado à visão do governador.

Assista o vídeo completo da entrevista.