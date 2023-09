Deputado Pedrossian Neto se reúne com a CCR

Durante reunião com o deputado estadual Pedrossian Neto (PSD), nesta quarta-feira (13), a CCR-MS Via, que administra a BR-163 em Mato Grosso do Sul, afirmou que retomará os investimentos na rodovia em 2024.

O posicionamento faz parte da repactuação da concessão, cuja proposta será enviada pelo Ministério dos Transportes e também para análise do TCU (Tribunal de Contas da União).

A notícia de retomada dos investimentos é boa e aguardada com expectativa. No entanto, o deputado ressalta que espera resposta quanto aos quase 150 quilômetros de rodovia que, pela atual negociação de repactuação, estão fora das possibilidades de duplicação ou terceira faixa.

Além disso, a CCR aceitou o convite para explicar aos deputados da Comissão de Serviço Público, Obras, Transporte, Infraestrutura e Administração, da Assembleia Legislativa, os próximos andamentos.

A visita está prevista para a primeira semana de outubro, em Campo Grande.

A CCR ainda tinha 20 anos de contrato de concessão e no novo modelo, terá mais 15 anos.