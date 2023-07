Deputado Pedrossian Neto vai defender ramal Campo Grande-Ponta Porã no Paraguai

Na luta pela inclusão do ramal Campo Grande-Ponta Porã na relicitação da Malha Oeste, o deputado estadual Pedrossian Neto (PSD) vai a Concepcion, no Paraguai, a convite da governadora Zulma Genara Dominguez de Cazal. A audiência será no dia 14 de julho, a partir das 8h.

O parlamentar conversou com representantes dos setores agropecuário e comercial, bem como autoridades e produtores de Sidrolândia, Maracaju, Dourados e Ponta Porã, em quatro audiências públicas nestes municípios entre maio e junho.

A governadora Zulma participou do encontro público de Ponta Porã, cidade brasileira que faz fronteira com o Paraguai, pela cidade de Pedro Juan Caballero. E, a partir da visita, convidou o deputado para que, no dia 14, faça a mesma defesa para autoridades paraguaias, durante audiência sobre importações e exportações.

“A explanação sobre o ramal Campo Grande-Ponta Porã é fundamental pela importância para a região, permitindo posteriormente a conexão de Ponta Porã a Conecpción”, traz um trecho do convite feito à Alems (Assembleia Legislativa de MS), com destaque ao deputado Pedrossian Neto.

Sem saída para o mar, o Paraguai tem interesse na ferrovia até a fronteira para que, a partir desse ponto, também possa ser feita conexão até Concepcion.

Estudos da ANTT

Assim que a ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) apresentou os estudos para a nova concessão, o deputado demonstrou preocupação quanto à exclusão do ramal. A princípio, o ramal a ser relicitado é o que liga Corumbá (MS) a Mairinque (SP).

Pedrossian Neto já levou o assunto e o pleito ao conhecimento dos diretores da ANTT, nas ocasiões em que foram feitas audiências em Campo Grande e em Brasília. “Eles [ANTT] estão falando que, em 2035, seriam 200 mil toneladas [de produção a serem transportadas]. Mas o volume de grãos na safra de 2022, só de soja, foi de 13 milhões de toneladas”, cita o deputado.

Agora, com o apoio recebido pelas autoridades das cidades, Pedrossian Neto vai encaminhar documento reforçando o posicionamento à Agência Nacional.