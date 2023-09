Deputado Professor Rinaldo entrega instrumentos musicais para escola estadual em Ponta Porã foto

O deputado Professor Rinaldo Modesto, entrega nesta sexta-feira (15), na cidade de Ponta Porã, instrumentos musicais para a Escola Estadual Municipal de Música Dona Iracema. A aquisição dos instrumentos musicais e demais componentes, foram solicitadas pelo deputado através de emenda parlamentar individual, oriunda dos recursos do Fundo de Investimentos Sociais do Estado de Mato Grosso do Sul.

“A aprendizagem da música é, certamente, um divisor de águas em nossas vidas, ainda mais no seio social daquelas pessoas que não possuem capacidade financeira para arcar com os custos do aprendizado. Mais que proporcionar acesso à cultura, o estudo da música também influencia no crescimento e desenvolvimento dos alunos nas diversas áreas da educação”, analisa o deputado.

A entrega desses recursos que somam R$ 60 mil, propiciará o atendimento, mediante o ensinamento da música, em diferentes instrumentos, para 275 crianças e jovens, no contra turno escolar, atendidos pela instituição.