Requerimento solicitando ajuda financeira para o setor de cultura em razão do cancelamento das atividades e manifestações culturais do carnaval deste ano em Mato Grosso do Sul, foi apresentado pelo deputado estadual Cabo Almi (PT), na sessão virtual da Assembleia Legislativa desta quinta feira (11) de fevereiro. A solicitação segue para análise do governador Reinaldo Azambuja (PSDB) e do diretor-presidente da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, Gustavo de Arruda Castelo.

Em sua justificativa, o parlamentar aponta que as incertezas causadas pela pandemia da COVID-19, não ocorrerão manifestações culturais de carnaval em nosso Estado no mês de fevereiro. Contudo, há também preocupação com a cadeia produtiva do setor cultural que foi profundamente impactada, econômica e socialmente com as medidas restritivas impostas.

Nesse sentido, é importante lançar ações afirmativas para essa parcela do setor produtivo cultural, com vistas a diminuir o impacto negativo que se abateu em todos os trabalhadores que deixarão de auferir alguma renda para sobreviver.