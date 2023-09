Deputado quer transformar 1° de abril em ‘Dia do Lula’

O deputado federal Cristiano Caporezzo (PL-MG) apresentou um projeto de lei para o dia 1º de abril (Dia da Mentira no Brasil) ser reconhecido no estado como o “Dia do Presidente Lula”.

O parlamentar justificou o projeto com base em “várias promessas de campanha que Lula não cumpriu”.

“Parece um pleonasmo vicioso querer associar Lula ao dia da mentira, mas ainda assim, eu reforço que o objetivo maior desse projeto é acabarmos de uma vez por todas com essa corja que promete, mas não cumpre nada após eleitos!”, declarou o deputado no ‘X’ anteriormente conhecido como ‘Twitter’.

O parlamentar declarou ainda que o petista é “um dos maiores mentirosos que esse país já viu”.

“Ludibria os eleitores para ganhar votos, mas quando chegam lá, só governam em benefício próprio. Lula, você é de longe um dos maiores mentirosos que esse país já viu e a verdade que não quer calar é que estamos FARTOS das suas calúnias, roubalheira e destruição do nosso país!”, afirmou.