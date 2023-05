Deputado Rafael Tavares denuncia ditador Maduro à Embaixada dos Estados Unidos

O deputado estadual Rafael Tavares (PRTB) encaminhou ofício à Embaixada dos Estados Unidos denunciando a visita do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, ao Brasil.

“Excelentíssima Senhora Embaixadora. Informo a presença, no Brasil, do presidente venezuelano Nicolás Maduro, que, conforme consta no site do Drug Enforcement Administration (DEA), é procurado por autoridades norte-americanas, acusado pelo Procurador-Geral dos Estados Unidos, Sr. Willian Barr, dos crimes de narcotráfico, terrorismo internacional e corrupção”, diz o ofício.

O deputado ressalta que Maduro é procurado pela Interpol, com prêmio de 15 milhões de dólares pela captura e se diz indignado com a presença dele no Brasil.

“Manifesto à essa Embaixada a minha profunda indignação diante da presença inaceitável do ditador venezuelano, Nicolas Maduro, em solo brasileiro. Considerando as graves acusações de tráfico internacional de drogas, entre outros crimes”, reforça.

Tavares ainda questiona quais medidas concretas o Governo Americano pode adotar para capturar Maduro, o que na avaliação dele, vai trazer justiça e segurança internacional.