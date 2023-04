Deputado realizará seminário contra ‘professores militantes’ na Assembleia Legislativa

O deputado estadual Rafael Tavares promoverá, no dia 4 de maio, às 17 horas, na Assembleia Legislativa, um seminário contra a “doutrinação ideológica nas escolas”. O objetivo, segundo o deputado, é denunciar a utilização do ambiente escolar para doutrinação política, evitando que professores usem ideologias pessoais em sala de aula.

“A ideia do seminário é mostrar para pais e alunos qual o limite da atuação de um professor em sala de aula. Nós sabemos que é um problema grave que existe no Brasil há muito tempo, das escolas estarem sendo usadas para formação de militância política destes alunos. A ideia nossa é, enquanto parlamentar, levar esclarecimento para população e mostrar aos pais que não estão sozinhos, que estes alunos não podem ser utilizados como massa de manobra de professor militante”, justificou o deputado.

O evento contará com a participação do deputado federal Gustavo Gayer (PL/GO), quem tem um canal no Youtube onde diz “propagar a verdade e impedir que mais jovens caiam no calabouço ideológico da esquerda”.

O seminário também terá fala da coordenadora do movimento EnDireitaMS, Viviane Tobias, Arthur Thill e da palestrante sul-mato-grossense Karen Nery, para discursar sobre a ideologização precoce de crianças.

