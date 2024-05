Deputado Renato reivindica polo de perícia médica do INSS para o município de Jardim

Ciente dos diversos obstáculos e dificuldades que cidadãos e cidadãs têm enfrentado para realizar a perícia médica exigida pelo Instituto Nacional do Seguro Social, o deputado estadual Renato Câmara (MDB) está reivindicando ao presidente do órgão, Alessandro Antônio Stefanutto, que o município de Jardim seja tornado polo de atendimentos de perícia médica do INSS.

“Os beneficiários ou segurados que necessitam de perícia médica do INSS em Jardim e região são obrigados a se deslocarem para outros municípios, como Ponta Porã, Dourados, Aquidauana e Campo Grande. Esse deslocamento, muitas vezes, representa um obstáculo significativo para os cidadãos, especialmente para aqueles que estão debilitados fisicamente ou psicologicamente, tornando o translado uma tarefa árdua e dispendiosa”, argumenta Renato Câmara.

A instalação do polo de perícia médica do INSS em Jardim foi defendida por Renato na Assembleia Legislativa de MS através de Indicação aprovada em sessão plenária por todos os parlamentares. “Recebemos este pleito que foi encaminhado pela Câmara Municipal de Guia Lopes da Laguna através do Ofício nº 01/2024 com cópia da Indicação nº 02/2024 do vereador José Carlos dos Santos Maidana, e representa um pedido da população de Jardim e região”.

Após as justificativas, Renato Câmara observou que a Agência local do INSS já oferece uma série de atendimentos, mas, o principal deles, a perícia médica só é feita em outros municípios. “Por isso, a premente necessidade de se transformar a agência de Jardim em polo de atendimentos de perícia médica, beneficiando além da população local os assegurados de diversos municípios da região que dependem da perícia para garantir a aprovação do benefício social. A situação financeira dos pacientes pode ser comprometida pelo custo adicional do transporte para cidades distantes, o que agrava ainda mais a dificuldade de acesso aos serviços de perícia médica do INSS”, acrescentou o parlamentar.

Ao destacar a importância do polo de perícia médica do INSS em Jardim, Câmara afirmou que serão contemplados usuários de Guia Lopes da Laguna, Bonito, Porto Murtinho, Bela Vista, Caracol e Nioaque, que também enfrentam esta mesma carência de atendimento. “Essas comunidades não têm acesso a esse serviço em seus próprios municípios e são igualmente prejudicadas, sendo obrigadas a se deslocarem para locais distantes em busca do atendimento necessário. Como Jardim já possui uma sede do INSS, torná-lo um polo de atendimento de perícia médica do INSS seria uma solução viável e eficiente para atender toda a clientela local e regional, proporcionando-lhes maior praticidade e acessibilidade aos serviços previdenciários. Portanto, a presente Indicação busca suprir uma lacuna importante na prestação de serviços de saúde previdenciária na região, contribuindo para o bem-estar e a qualidade de vida dos cidadãos de Jardim e municípios circunvizinhos”, reafirmou Renato Câmara, dando ainda mais consistência à sua reivindicação.