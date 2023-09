Deputado Roberto Hashioka homenageia fotógrafo de Nova Andradina em sessão solene

Durante a sessão solene de entrega do Diploma de Honra ao Mérito Legislativo, em comemoração ao Dia Estadual do Repórter Fotográfico – Valdenir Rezende, da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, o deputado estadual Roberto Hashioka (União Brasil) homenageou o fotógrafo nova-andradinense Thiago dos Santos Odeque.

O evento foi realizado na noite de segunda-feira, 5, e foi alusivo ao Dia do Repórter Fotográfico, celebrado anualmente em 2 de setembro, conforme Resolução 9/2023, para homenagear os Repórteres fotográficos de Mato Grosso do Sul que notoriamente prestam ou prestaram relevantes serviços em favor do Estado.

Filho de Nova Andradina, Thiago dos Santos Odeque deu início à sua trajetória profissional na empresa da família, além de atender órgãos públicos de diversas cidades, como as câmaras municipais de Nova Andradina, Batayporã, Vicentina, Fátima do Sul, Taquarussu, além das Prefeituras de Nova Andradina, Jateí, Taquarussu e Batayporã, onde reside atualmente.

Casado com Keity Marielle e pai de Henrique Rodrigues Odeque, há 19 anos dedica sua vida profissional à fotografia, cuja paixão herdou de seu pai Miguel e avô Hermes, pioneiros da arte em Nova Andradina.