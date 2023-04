Deputado Roberto Hashioka solicita manutenção na Rodovia MS-134 entre Nova Andradina e Nova Casa Verde

O deputado estadual Roberto Hashioka (União Brasil) encaminhou indicação ao secretário de Estado de Infraestrutura, Hélio Peluffo Filho, e ao diretor-presidente da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos de MS (Agesul), Mauro Azambuja Rondon Flores, solicitando a realização de serviços e obras de conservação e manutenção na rodovia MS-134, no trecho que liga o município de Nova Andradina ao distrito de Nova Casa Verde.

O documento, lido durante a sessão ordinária da Assembleia Legislativa desta quarta-feira, 26, especifica a roçada da vegetação lateral, a realização de operação tapa-buracos, a restauração asfáltica dos acostamentos e a limpeza das canaletas de corte e do meio-fio.

Em sua justificativa, o parlamentar informa que a pista de rolamento no trecho de aproximadamente 55 quilômetros apresenta avarias, deterioração da camada asfáltica do acostamento e, devido às chuvas, o crescimento da vegetação em seus bordos, o que atrapalha a visualização da sinalização.

“A rodovia de Nova Andradina a Nova Casa Verde foi construída em uma plataforma de 12 metros, com acostamento de 2,5 m de ambos os lados. Ela está com as sarjetas de cortes todas entupidas e os meios-fios na mesma condição. O acostamento, em função do material com que foi construído, permite que a vegetação lateral adentre a via, danificando-a e levando a água a correr ao longo da pista ao invés de cair transversalmente. Nos pontos de baixada da rodovia, a água está acumulando, provocando acidentes”, explicou.

Para o parlamentar, além do prejuízo do patrimônio público, por causa da deterioração do acostamento e buracos ao longo da rodovia, e o transtorno pelos possíveis danos aos veículos, a principal preocupação é a segurança daqueles que por lá trafegam e a preservação das vidas.