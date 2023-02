O deputado estadual Roberto Hashioka (União Brasil) apresentou reivindicação para execução de pavimentação asfáltica na rodovia MS-141, no trecho que liga o município de Angélica à BR-267 (Antigo Victor), totalizando 70 quilômetros de extensão. A indicação foi lida na sessão ordinária desta quinta-feira, 9, da Assembleia Legislativa, e encaminhada ao Governo do Estado de Mato Grosso do Sul e à Secretaria de Estado de Infraestrutura.

A região é reconhecida pela capacidade de produção de grãos, cana-de-açúcar e pecuária. Dessa forma, as obras de asfaltamento vão proporcionar mais agilidade, rapidez, e eficiência no transporte dos produtos, garantindo melhores condições de trafegabilidade, além de segurança e qualidade aos que por lá transitam.

“Na área territorial do município de Nova Andradina, a rodovia MS-141 se constitui no eixo transversal que liga Angélica à BR-267. Ela passa pelo rio Ivinhema e faz a interligação através da MS-473 com o município de Nova Andradina. Ou seja, a pavimentação melhoraria toda a logística da produção e escoamento de cana-de-açúcar, assim como de grãos e de pecuária, que são inerentes àquela região”, justificou o parlamentar.

A pavimentação da rodovia vai consolidar a interligação entre Nova Andradina e Angélica, além de transformar o trecho em uma nova opção de acesso dessa comunidade ao nordeste de Mato Grosso do Sul e ao Estado de São Paulo. A implantação do asfalto pretende gerar ainda o fomento ao turismo de pesca e lazer no Rio Ivinhema.