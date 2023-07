Deputado Rodolfo Nogueira foi o único do MS a ser coautor do projeto que visa anistiar o presidente Bolsonaro

O deputado federal Rodolfo Nogueira (PL-MS) foi o único parlamentar do estado a assinar a coautoria do projeto de lei que prevê a anistia do presidente Bolsonaro.

O projeto de lei é de autoria do deputado federal Ubiratan Sanderson (PL-RS) e prevê anistia aos condenados por ilícitos cíveis eleitorais ou declarados inelegíveis do período de 2 de outubro 2016 até a data de entrada em vigor do projeto de lei.

A matéria será apresentada em plenário após ser apreciada pelas comissões para depois ser encaminhada ao executivo. Caso seja vetado pelo Lula, a proposta voltará a Casa de Leis que poderá derrubar o veto do petista.

“A inelegibilidade do presidente Bolsonaro já estava com as cartas marcadas, o julgamento foi político e vingativo, não tem embasamento legal. O TSE formou maioria para a inelegibilidade do presidente Bolsonaro, mas isso é momento político, e esses momentos mudam. O jogo não acabou, só está começando. Lutaremos por justiça”, finalizou Nogueira.