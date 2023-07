Deputado Rodolfo Nogueira vai votar contra Reforma Tributária, pois agronegócio será onerado em 45%

O deputado federal Rodolfo Nogueira (PL), integrante da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA) declarou que vai votar contra a Reforma Tributária proposta pelo Lula, na Câmara dos Deputados. De acordo com Nogueira a reforma, do jeito que está, vai diminuir em quase 45% da renda bruta do produtor rural. A consequência dessa queda será sentida nas prateleiras dos supermercados. “Os alimentos vão ficar mais caro, só no MS a estimativa é de que a cesta básica tenha um aumento de 69,3%, isso é um absurdo, como disse nosso presidente Bolsonaro, é um comunismo a conta gotas”, reforçou Nogueira.

O parlamentar continuou apresentando os dados, caso a reforma fosse aprovada do jeito que está.

“Queda da renda bruta do produtor de soja vai cair 29%; alimentos mais caros; Governo quer que o agro pague a conta. Esse governo sempre teve o agronegócio como seu inimigo número um”, declarou.

O parlamentar alertou também sobre o aumento da burocracia para o produtor rural, pois a maioria terá que fazer escrituração fiscal. “Teremos aumento real de impostos e custos na produção para o setor do agronegócio, lembrando que o setor do agronegócio é o que impulsiona o nosso PIB e as nossas exportações”, explicou Nogueira.

De acordo com os dados da Secretaria de Fazenda de alguns estados, os produtores de soja, por exemplo, terão que gastar 7,48% a mais para produzir, caso a reforma passe como está sendo apresentada. Sem contar com o aumento no custo que será impactado em cadeias como a do milho (9,65%) e do algodão (8,96%).

Essa proposta de Reforma Tributária apresentada pelo Lula diminuiria em 29% a renda do produtor. Já para os produtores de soja, essa diminuição seria de 45%, enquanto no milho e no algodão a renda bruta cairia 20%.

De acordo com Nogueira, a reforma tende a beneficiar apenas meia dúzia de grandes empresas exportadoras e tradings, e penalizar o produtor, que é quem de fato “carrega o país nas costas”, reforçou o parlamentar.

O deputado também critica a rapidez em que o Governo Federal quer aprovar a matéria. “Esse projeto tão importante e que vai impactar diretamente na vida de todos os brasileiros, de todos os setores econômicos, não pode ser aprovado assim, a toque de caixa”, reforçou Nogueira.

A bancada ruralista tem se reunido e debatido sobre a matéria. “Sugerimos que ocorra a desoneração total da cadeia do agronegócio, nos principais insumos e na produção, mantendo o atual sistema e a inclusão de crédito outorgado de 5% para as regiões Centro-Oeste, Norte e Nordeste, pois dessa maneira vamos conseguir preservar o desenvolvimento industrial dessas regiões, pois a reforma apresentada pelo Lula prevê a extinção de incentivos fiscais e o MS é baseado em incentivos fiscais”, explicou Nogueira.

O presidente Bolsonaro orientou os deputados do PL a irem contra a Reforma Tributária apresentada pelo Lula. Parlamentares da oposição inviabilizaram a votação e entraram em obstrução.