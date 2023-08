Deputado solicita cancelamento de TAF de não aprovados em concurso

O deputado estadual Pedro Kemp (PT) apresentou, nesta quarta-feira (30), uma indicação ao Governo do Estado solicitando que candidatos reprovados no Teste de Aptidão Física (TAF) da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros tenham a chance de fazerem novamente.

O pedido foi realizado diretamente à secretária de Estado de Administração, Ana Carolina Araujo Nardes.

“A indicação foi motivada pelo pedido da Comissão dos Candidatos do TAF do concurso da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar que, em razão da falta de isonomia das condições das provas, tiveram o desempenho prejudicado e não conseguiram atingir os índices de classificação

nas etapas”, justificou.

O deputado pontuou que as condições desiguais e inapropriadas impostas pela banca examinadora do concurso aos candidatos ficaram explícitas com o triste fato que vitimou o jovem Arthur Matheus Martins Rosa, 25 anos, que faleceu após passar mal durante as provas no dia 3 de agosto.

Kemp relatou ainda que os candidatos elaboraram um minucioso relatório contendo imagens e a narração dos participantes, que comprovam a suspeita de tratamento desumano e ofensivo à saúde por parte de membros da organização.

Entre as reclamações, a de não permitir ir ao banheiro e tomar água, em um dia de estiagem, cuja umidadedo ar estava abaixo dos 20% e a Defesa Civil recomenda a não realização de atividades físicas nos horários entre 9h às 16h.

“O material com todas as provas e informações dos candidatos seguem anexados a esta indicação”, detalhou.

