Na sessão plenária mista desta terça-feira (17/08), o deputado estadual Zé Teixeira (DEM) apresentou indicação solicitando, em caráter reiterativo, estudos visando à instalação de redutor de velocidade e/ou quebra-molas na altura do n° 577 da Rua Maria Povoa Braga, localizada no Residencial Oiti, nesta Capital. Em maio deste ano o parlamentar já havia reivindicado a referida obra.

De acordo com Zé Teixeira, o atendimento precisa ser urgente uma vez que o abuso de velocidade praticado por condutores que percorrem a Rua vem causando muita insegurança aos moradores, colocando a integridade física dos motoristas e pedestres em risco constante, razões que levaram os moradores daquela região a reivindicar a instalação de um quebra-molas ou redutor de velocidade no segmento, através de liderança da região.

“Diante do exposto, pela relevância da reivindicação e cujo atendimento levará benefícios de segurança no trânsito urbano à população de do Residencial Oiti, pedimos novamente pela análise e as providências que couberem junto à Agência Municipal de Trânsito, visando à instalação do redutor de velocidade ou de quebra-molas”, finaliza Zé Teixeira.