Deputado Zé Teixeira solicita asfalto e saúde para Dourados

O deputado estadual Zé Teixeira (PSDB) solicitou ações e gestão conjunta para garantir pavimentação asfáltica e atendimento de saúde em Dourados. A primeira indicação foi encaminhada ao Governo do Estado e à bancada Federal solicitando o asfaltamento da rua Argentino Marques de Matos, na ligação do Bairro Jardim Monaco com o BNH 2º Plano.



O vereador Laudir Munaretto pediu a intercessão do deputado Zé Teixeira após reclamação dos moradores dos bairros atingidos pela erosão que danificou o leito da rua, pela poeira nos dias de sol e pela lama nos dias de chuva.



Zé Teixeira também solicitou à Secretaria de Estado de Governo e Gestão Estratégica a nomeação de novos servidores para atender as necessidades do Hemocentro, em Dourados, por conta de afastamentos em licença médica, férias ou aposentadoria. A unidade é responsável por atender 10 municípios, além de toda a rede hospitalar da cidade.



“Em apoio à reivindicação do vereador Laudir Munaretto e considerando a importância que o aumento de doação de sangue tem para salvar vidas, pedimos pelo providencial empenho do Governo Estadual com a ampliação no quadro de funcionários, necessário para suprir a demanda hoje existente naquele hemocentro”, justifica Zé Teixeira.