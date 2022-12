O deputado estadual Amarildo Cruz (PT) destacou o momento histórico vivido pelo Brasil, na política. “Estamos vivendo dias importantes, fazendo história em nosso País, e com isso chamando atenção do mundo e do nosso povo, principalmente com o processo que se deu do exercício da democracia com a vitória do presidente Lula [PT] no primeiro e segundo turno, culminando ontem o ato simbólico de diplomação, que reconhece com o diploma de eleito, para que ele possa assumir a presidência pela terceira vez”, informou.

“Ontem nas falas durante a cerimônia de diplomação, ou nas redes sociais, muitas vezes foi reforçada na fala a defesa e fortalecimento da democracia. Muitos viveram o regime de exceção no Brasil, que faz no dia hoje 54 anos, do Ato Instititucional [AI5], que permitiu a quebra total da democracia em nosso País, e muita gente ainda está aqui, e participa da vida política nacional, para continuar defendendo a democracia que conquistamos”, frisou Amarildo Cruz.

O parlamentar também falou sobre manifestantes que se insurgiram na capital federal, ontem. “Um pequeno grupo invadiu a sede da Polícia Federal [PF]. A reivindicação não só faz parte, é necessária, isso embeleza a democracia, legitima a nossa Constitituição Federal [CF], mas atos de vandalismo, terrorismo, prática de crime; isso não é definitivamente exercício da democracia. Colocar fogo em carros e outras ações é uma afronta à liberdade, e o motivo é não aceitar o resultado da eleição. Até quando vamos tolerar isso?, questionou.

O deputado Pedro Kemp (PT) exaltou o capítulo novo na história do Brasil, marcada pela diplomação do presidente Lula. “Ontem foi um dia histórico, o ex-presidente foi diplomado pela terceira vez, isso é inédito no País. É a primeira vez que alguém vai para o terceiro mandato de presidente. O maior líder político do País que foi consagrado nas urnas por mais de 60 milhões de eleitores. E já começou a preparação do novo governo, equipe de transição concluiu os trabalhos e diagnósticos nas mais diversas áreas”, disse.

“O diagnóstico da conta do caos que o presidente eleito deixa para a próxima gestão é o que mais chama atenção, o País estava sendo dilapidado. E diziam que o Partido dos Trabalhadores tinha afundado o País, e é importante recordar que o PT entregou o País com uma reserva de RS 330 milhões. Agora o país começa após a posse com um déficit de mais de R$ 700 milhões”, destacou Pedro Kemp.

O deputado Zé Teixeira (PSDB), 1º secretário da Casa de Leis, considera o movimento dos manifestantes pacífico. “Ninguém pode afirmar que quem fez o vandalismo de ontem apóia o presidente Jai Bolsonaro (PL), isso será apurado. Até hoje eu vi manifestações pacíficas, e espero que ele reconheça que é o presidente de todos, e governe para todos. Não estive no palanque de Lula, mas ele é o meu presidente, o clima de união deve ser instituído no Brasil, pois quem manda na política é o povo”, relatou.

O deputado Evander Vendramini (PP) opinou sobre a diplomação de Lula. “Foi diplomada uma pessoa que envergonha a nação brasileira por sua história, e infelizmente se convergiu para todo esse momento que tivemos no Brasil. A população brasileira tem a previsão constitucional de se manifestar. Eu falo em nome da população de bem que está nas ruas pela democracia”, informou.